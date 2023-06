Mutui | Fabi | Aumenti fino al 70% per quelli a tasso variabile

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 giugno 2023) Quanti sono ierogati dalle banche italiane? E a quanto ammonta il credito al consumo? Quante sono le famiglie indebitate? E come sono cambiate le rate dei vari tipi di finanziamento alla luce dell’aumento del costo del denaro dalla Banca centrale europea al 3,5% degli scorsi mesi? Dopo la riunione della Bce di giovedi’ 15 giugno, che ha deliberato un nuovo aumento di un quarto di punto percentuale, portando ilbase dal 3,75% al 4%, ecco alcuni dati e previsioni su come e cambiato il credito alle famiglie del nostro Paese e come potrebbero evolvere i tassi d’interesse. Con questo ennesimo rialzo del costo del denaro, saranno inevitabili ulteriori innalzamenti dei tassi d’interesse su tutti i tipi di finanziamento. E’ quanto emerge da un’analisi delladal titolo, ‘L’aumento dei tassi d’interesse decisi dalla Bce e gli ...