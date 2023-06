Motomondiale | Martin | ' contento del successo nella sprint | speriamo di vincere anche domani'

(Di sabato 17 giugno 2023) Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) - "Sono molto, è un'altra vittoriadi poter lottare per la vittoria". Lo dice Jorgedopo ilgaradel Gp di Germania. "Mi sono goduto tantissimo questi giri -aggiunge lo spagnolo della Ducati Pramac-. All'inizio è stato un po' difficile, temevo di aver perso. Poi a un certo punto ho passato Bagnaia e Miller in un colpo solo, ho visto che sono riuscito a spingere bene e sono riuscito a mantenere un po' di distacco su Pecco".

Seconda fila tutta composta da moto di Borgo Panigale: ad aprirla c'è la Pramac di Johann Zarco , seguito da Marco Bezzecchi e dal compagno di squadra Jorge. Partirà dalla settima casella in ..."E' stata una gara molto divertente. Io ho cominciato bene ma oggiera molto più veloce e ritengo quindi che per me il secondo posto sia un buon risultato. Voglio fare i complimenti a Jorge, che si è meritato questa vittoria". Così Francesco Bagnaia dopo la ...HOHENSTEIN - Jorgevince la Sprint Race al Gran Premio di Germania , settimo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota spagnolo del team Pramac gestisce la gara del sabato, prendendo rapidamente la prima ...

