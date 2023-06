Motomondiale | Gp Germania | Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Miller

HOHENSTEIN () - E' Pecco Bagnaia a prendersi la pole position nel Gran Premio di, valevole per la settima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Il campione in carica, al Sachsenring, firma il crono di 1:21.409 precedendo l'altra Ducati di Luca Marini , in prima fila ...Le pagelle della Sprint Race del Gran Premio di, settima prova del2023 di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, dove domani andrà in scena la gara della domenica, la vittoria è andata a Jorge Martin che ha vinto per distacco ...Così Francesco Bagnaia dopo la gara sprint nel Gp di. "I primi giri sono stati difficili - ha detto invece il pilota spagnolo della Ducati Pramac - , dovevamo abituarci alle gomme dure ...

MotoGP 2023. GP di Germania, Pecco Bagnaia in pole, ma è una MotoGP folle [RISULTATI] - MotoGP Moto.it

Trionfo in solitario di Jorge Martin, davanti a Francesco Bagnaia e Jack Miller. Altri italiani: Luca Marini quarto, Marco Bezzecchi settimo, Enea Bastianini decimo, Fabio Di Giannantonio 12esimo, Fra ...Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Dopo le qualifiche rese complicate (e in parte falsate nei valori) dalla pioggia del mattino il pilota spagnolo de ...