Motomondiale | Gp Germania | Bagnaia in pole davanti a Marini

(Di sabato 17 giugno 2023) Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) - Francesco 'Pecco'centra laposition del Gp di. Sul circuito del Sachsenring il portacolori della Ducati gira in 1:21.409, conquistando la 15/a partenza al palo della carriera in MotoGp. In prima fila anche il compagno di marca Lucae l'australiano della Ktm Jack Miller. In seconda fila il francese Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, tutti con una nota della scuderia di Borgo Panigale. A seguire i fratelli spagnoli Marc (Honda) e Alex Marquez (Ducati). Molte cadute nel finale, con diversi tempi cancellati per via delle bandiere gialle. Alle 15 appuntamento con la gara sprint.

