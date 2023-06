Motomondiale | Gp Germania Bagnaia conquista la pole

... a suo modo, anche nelle prove del Gp dial Sachsenring . Lo spagnolo della Honda, ex rivale di Valentino Rossi ancora alla ricerca, a 30 anni, del nonoin carriera dopo 2 anni ...Alle spalle del campione del mondo Luca Marini e Jack Miller SACHSENRING () - Pecco Bagnaia, con il tempo di 1'21"409, conquista la pole position nella Sprint Race e nel GP della. Secondo posto per Luca Marini, a 78 centesimi, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team. Terza la Ktm di Jack Miller con 83 centesimi di ritardo. Quarto posto per il francese Johann ...Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nel Gp didella classe MotoGp. Con il tempo di 1'21''409, il piemontese campione del mondo in carica ha preceduto di 78 millesimi Luca Marini (Ducati VR46) e di 83 millesimi Jack Miller (Ktm), che ...

Orari TV MotoGP 2023: GP del Sachsenring, Germania Motociclismo.it

Alle spalle del campione del mondo Luca Marini e Jack Miller SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) - Pecco Bagnaia, con il tempo di 1'21'409, ...Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha conquistato la pole position del Gp di Germania, classe MotoGp. Con il tempo di 1’21”409 il pilota della Ducati ufficiale, leader della classifica iridata, ha preceduto pe ...