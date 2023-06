Motomondiale | Gp Germania | Acosta in pole in Moto2

Ayumu Sasaki conquista la pole position nel Gp dinella classe Moto3. Sul circuito del Sachsenring il giapponese gira in 1'25"130 precedendo il turco Deniz Oncu di oltre un secondo (+1"092) e lo spagnolo Ivan Ortola, (+ 1"155). Decimo tempo ...Roma, 17 giu. Pole position di Pecco Bagnaia al Sachsenring in 1:21.409 per il Gp di, settima prova del, quindicesima in carriera in MotoGp per il centauro torinese. In prima fila anche Marini e Miller. Quarto Zarco, 5 Bezzecchi, 6 Martin. Poi Marc Marquez, Alex ...01:30- Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati ... sede del Gran Premio die della settima gara del campionato mondiale 2023 della ...

MotoGP 2023. GP di Germania, Pecco Bagnaia in pole, ma è una MotoGP folle [RISULTATI] - MotoGP Moto.it

L'ordine d'arrivo della Sprint Race del GP di Germania, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP, è cosa fatta. Le 15 tornate in programma sul circuito del Sachsenring hanno dato il loro respo ...Sachsenring, 17 giu. - (Adnkronos) – Pedro Acosta conquista la pole position del Gp di Germania nella classe Moto2. Lo spagnolo della Ktm gira in 1’23858 precedendo di oltre due decimi il leader del ...