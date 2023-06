Motomondiale | Bagnaia | ' Martin più veloce | ha meritato la vittoria'

HOHENSTEIN (GERMANIA) - E' Peccoa prendersi la pole position nel Gran Premio di Germania , valevole per la settima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Il campione in carica, al Sachsenring, firma il crono di 1:21.409 ...Sono molto contento", ha concluso il vincitore, che con i punti conquistati è salito al secondo posto della classifica generale dietro a, superando Marco Bezzecchi. . 17 giugno 2023Il pilota spagnolo del team Pramac gestisce la gara del sabato, prendendo rapidamente la prima posizione e andando in fuga davanti alla Ducati ufficiale di Pecco. Sul podio c'è anche la KTM ...

MotoGP, Bagnaia si prende la pole anche al Sachsenring - Sportmediaset Sport Mediaset

Festeggia, e ne ha ben donde, Jorge Martin al termine dell'avvincente Sprint Race del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring ..."E' stata una gara molto divertente. Io ho cominciato bene ma oggi Martin era molto più veloce e ritengo quindi che per me il secondo posto sia un buon risultato. Voglio fare i complimenti a Jorge, ch ...