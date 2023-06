Motomondiale | Bagnaia | ‘Martin più veloce | ha meritato la vittoria’

HOHENSTEIN (GERMANIA) - E' Peccoa prendersi la pole position nel Gran Premio di Germania , valevole per la settima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Il campione in carica, al Sachsenring, firma il crono di 1:21.409 ......del2023 di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, dove domani andrà in scena la gara della domenica, la vittoria è andata a Jorge Martin che ha vinto per distacco su Francescoe ...Sono molto contento", ha concluso il vincitore, che con i punti conquistati è salito al secondo posto della classifica generale dietro a, superando Marco Bezzecchi. . 17 giugno 2023

MotoGP, Sprint Race del GP di Germania: Bagnaia sorpreso da Martin, terzo Miller Virgilio Sport

Trionfo in solitario di Jorge Martin, davanti a Francesco Bagnaia e Jack Miller. Altri italiani: Luca Marini quarto, Marco Bezzecchi settimo, Enea Bastianini decimo, Fabio Di Giannantonio 12esimo, Fra ...Festeggia, e ne ha ben donde, Jorge Martin al termine dell'avvincente Sprint Race del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring ...