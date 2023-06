MotoGP su TV8 oggi | GP Germania 2023 | orari | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Quest’, sabato 17 giugno, si annuncia una giornata densissima per il Motomondiale. Al Sachsenring si disputeranno lee ladi; ledella Moto2 e della Moto3; ambedue le gare della MotoE! Insomma, non ci sarà un attimo di respiro. La speranza è che non si verifichino ritardi, come accaduto sia nel 2021 che nel 2022, a causa di black-out ai box! In, il solo centauro in grado di fregiarsi di più di una pole position è Francesco Bagnaia, issatosi a quota 3 (Americhe, Francia, Italia). Le altre sono equamente spartite tra i fratelli Marquez (Marc in Portogallo, Alex in Argentina) e Aleix Espargarò (Spagna). Per quanto riguarda le, i successi stati preda del già citato Pecco (Portimao, Austin, ...