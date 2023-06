MotoGp Sachsenring | orari in tv | dove vedere il gp in diretta Sky e Tv8

Il centauro della KTM Jack Miller ha commentato il suo terzo posto nella gara sprint dial: "E' stata una bella sprint, mi sono divertito a seguire le Ducati. Ho avuto difficoltà nel terzo settore ma sono soddisfatto dei risultati di oggi". Sulla gara di domenica: "...... pericoloso come da pronostico (l'aveva detto alla vigilia, ilgli piace molto). Fa ... Domenica 18 giugno il GP di Germania in diretta alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sporte in ...Quarto posto per Luca Marini, 17 giu. - Jorge Martin vince la gara sprint del Gp di Germania 2023. Lo spagnolo della Ducati Pramac si lascia alle spalle il campione del mondo in carica e leader iridato Francesco '...

MotoGP, qualifiche GP Germania: pole di Bagnaia al Sachsenring, 2° Marini Sky Sport

La Ducati continua a dettare legge nel Mondiale MotoGp, ma nel sabato del Gp di Germania Francesco ... se l'Aprilia è riuscita almeno a piazzare al nono posto Aleix Espargaro, anche al Sachsenring è ...Secondo posto per Bagnaia nella Sprint Race del Gp di Germania di MotoGP al Sachsenring. Vince Martin, sul podio anche Miller.