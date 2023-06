MotoGp Sachsenring | orari in tv | dove vedere il gp in diretta Sky e Tv8

(GERMANIA) - Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), con il tempo di 20'21"871, ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Germania di. Pecco Bagnaia, su Ducati, ha chiuso ...HOHENSTEIN (GERMANIA) - E' Pecco Bagnaia a prendersi la pole position nel Gran Premio di Germania , valevole per la settima tappa del Mondiale 2023 di. Il campione in carica, al, firma il crono di 1:21.409 precedendo l'altra Ducati di Luca Marini , in prima fila assieme alla KTM di Jack Miller . Seconda fila tutta composta da ...Per Pecco è la 15pole della sua carriera in, è la 4in questa stagione. Con questa pole il campione del mondo Ducati eguaglia Wayne Rainey al 16° posto dell'era moderna in top - class (dal 1971)...

Festeggia, e ne ha ben donde, Jorge Martin al termine dell'avvincente Sprint Race del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring ...Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Dopo le qualifiche rese complicate (e in parte falsate nei valori) dalla pioggia del mattino il pilota spagnolo de ...