MotoGP | pagelle Sprint Race Gp Germania 2023 | Martin perfetto | Bagnaia solido Marquez | quante difficoltà

(Di sabato 17 giugno 2023) Ledelladel Gran Premio di, settima prova del Motomondialedi. Sul circuito del Sachsenring, dove domani andrà in scena la gara della domenica, la vittoria è andata a Jorgeche ha vinto per distacco su Francescoe Jack Miller. Davvero impressionante la prova dello spagnolo, che ha allungato dopo pochi giri e non ha ammesso repliche da parte degli avversari. Ai piedi del podio Luca Marini, che lotta a resiste al rientro di Johan Zarco e Brad Binder. Notte fonda per le moto giapponesi: Honda e Yamaha fuori dalla top-10, Marcchiude una gara al Sachsenring senza vincerla per la prima volta dal 2009 quando correva in 125. Di seguito i nostri voti ai protagonisti. L’ORDINE DI ...

... NOW, differita TV8 alle 15.15) 14.00 - GARA -(SKY, NOW, differita TV8 alle 16.55) VEDI ANCHE2023: classifica piloti, costruttori e teamItalia 2023, ledel Mugello ...Pecco Bagnaia chiude al meglio il suo weekend perfetto al Mugello vincendo il GP d'Italia per il secondo anno consecutivo: per il ducatista un meritato 10 e lode. Voti alti anche per i due piloti ...... non vogliamo essere cattivi ma una caduta gratuita nelledeve sempre essere penalizzata. RAUL FERNANDEZ - VOTO 5 Continua a essere l'oggetto misterioso. Arrivato incon le stimmati ...

MotoGP, pagelle GP Italia 2023: Bagnaia fa la differenza, Quartararo impotente, Marquez non sta in piedi OA Sport

In Germania settimo appuntamento stagionale. Nello storico circuito del Sachsenring il leader del Mondiale Bagnaia, dopo aver dominato al Mugello, vuole ...In corso la terza e ultima sessione di prove della MotoGP in Germania su pista bagnata, a causa della pioggia caduta nelle prime ore del mattino. L'asfalto si sta lentamente asciugando, ma sarà comunq ...