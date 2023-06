MotoGP oggi | GP Germania 2023 | orari FP3 | qualifiche e Sprint Race | tv | streaming | programma TV8 e Sky

(Di sabato 17 giugno 2023), sabato 17 giugno, giornata piuttosto intensa al Sachsenring, sede del settimo round del Motomondiale. Sul tracciato tedesco assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto difficile da interpretare per il disegno particolare: un layout sinistrorso in cui dover però affrontare l’insidiosa curva-11, con temperature sulla gomme anteriore non ottimale. Tiene banco il confronto tra Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi nella classe regina. Il romagnolo ha chiuso davanti a tutti nel day-1, ma si è detto non completamente soddisfatto del bilanciamento con la moto. Lo stesso ragionamento l’ha fatto Pecco, in cerca della miglior messa a punto. Scopriremo se la Ducati si confermerà la prima ...

Incidente Zarco - Marquez, paura a Sachsenring Ancora Marc Marquez al centro delle polemiche. L'otto volte iridato, cheha rischiato un pericolosissimo highside, nella parte conclusiva della seconda sessione di prove libere del Sachsenring si è reso protagonista di una scivolata, con la sua Honda che ha falciato ...... non siamo riusciti ad entrare subito nella top ten perché stavamo cercando di adattarci alle condizioni variabili e siamo stati rallentati dalle diverse bandiere gialle, ma il lavoro fattoè ...Il weekend del GP di Germania è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su ...il circuito sorge alla periferia della cittadina sassone , viene percorso in senso antiorario ...

MotoGP MotoGP

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il sabato del Sachsenring in tv/streaming - La cronaca delle P1 - La cronaca delle P2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove liber ...Oggi, sabato 17 giugno, giornata piuttosto intensa al Sachsenring, sede del settimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato tedesco assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in rif ...