MotoGP | Marco Bezzecchi | “Non ho il passo giusto per la gara | a livello di grip faccio fatica con la soft”

(Di sabato 17 giugno 2023)chiude con pochi sorrisi al termine della Sprint Race del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha vissuto una sorta di ripetizione di quanto visto domenica al Mugello, ovvero una prova anonima. Lasu distanza dimezzata ha visto il successo di Jorge Martin davanti a Francesco Bagnaia e Jack Miller. Quarto posto il compagno di scuderia di, ovvero Luca Marini, bravo a resistere nel finale agli attacchi del francese Johann Zarco (5°) e del sudafricano Brad Binder (6°). Settimo, invece, il pilota romagnolo, mai in grado di emergere nella corsa odierna. Al termine del suo sabato, il pilota del team Ducati Mooney VR46 ha raccontato le sue ...

Jorge Martin vince la Sprint del Sachsenring e scavalca Bezzecchi. Nella top ten anche Bezzecchi, settimo, ed Enea Bastianini, decimo. Per Martin, che si porta secondo nel campionato mondiale dietro Bagnaia e subito davanti a Bezzecchi, si tratta del secondo. Con il tempo di 20'21871, ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Germania. Pecco, sesto il sudafricano Brad Binder (Ktm), settimo Bezzecchi (Ducati Mooney46 Racing Team).

Solo quarto Luca Marini che partiva secondo, mentre il suo compagno di Ducati Team VR46, Marco Bezzecchi, taglia il traguardo da settimo. Undicesimo deludente posto per la Honda di Marc Marquez, «Re» ...Secondo posto per il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia. A chiudere il podio la KTM di Jack Miller, ...