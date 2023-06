MotoGP | Marc Marquez | “Dopo la qualifica ho capito che devo rallentare per arrivare ad Assen…”

(Di sabato 17 giugno 2023) Sabato da dimenticare al più presto peral Sachsenring, un tracciato che lo ha visto primeggiare nelle ultime 11 gare consecutive disputate tra tutte le classi del Motomondiale. Il fuoriclasse di Cervera,aver stampato il settimo tempo incollezionando però ben tre cadute, ha fatto tanta fatica nella manche pomeridiana chiudendo addirittura fuori dalla top10 nella Sprint del Gran Premio di Germania 2023 di. “Stamattina ero partito bene sul bagnato, ma poi quando la pista si è asciugata ho provato a spingere al massimo. In quei momenti sei molto caldo. Cadi, corri per prendere l’altra moto e ci provi ancora. Quando arrivi al box e ragioni tranquillo però pensi: tre cadute per un settimo posto. In quel momento fai un bilancio e capisci che non ne vale la pena. In gara ...

Undicesimo deludente posto per la Honda diMarquez , 'Re' del Sachsenring ma assolutamente senza feeling in sella alla sua moto.Queste le parole diMarquez, pilota Honda, dopo le pessime sprint del GP di Germania: 'Pensavo di andare a mille in Germania e rallentare in Olanda. Invece ho visto che dobbiamo rallentare già ...11° unMarquez in grande difficoltà, 13° Quartararo. Domani si torna in pista alle 14 per il GP Germania, settima prova del motomondiale. 17 giugno 2023

Marc Marquez perde la testa al Sachsenring: gestaccio alla Honda e poi centra in pieno Zarco Fanpage.it

Roma, 17 giu. (askanews) - Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la gara sprint del Sachsenring per il Gp di Germania, precedendo sul traguardo Bagnaia ...GP Germania Sachsenring MotoGP 2023 Repsol Honda - Marc Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania, settima tappa del Motomondiale 2023, in undicesima posizione. E' stato un sabato d ...