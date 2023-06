...Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nel Gp di Germania della classe. Con il tempo di 1'21''409, il piemontese campione del mondo in carica ha preceduto di 78 millesimi...... settimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito tedesco del Sachsenring, in condizioni ... alla fine in prima fila ci sono ancheMarini e Jack Miller davanti a Zarco e Bezzecchi. Di ...SACHSENRING (GERMANIA) " Marco Bezzecchi ha chiuso in testa le FP2 dial Gp di Germania. Il pilota della Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, con il tempo di 1'... +0352), settimoMarini (...

MotoGP, Luca Marini: "Qualifiche difficili per le bandiere gialle, peccato per l'ultimo tentativo..." OA Sport

Qualifica Germania MotoGp 2023: Pecco Bagnaia della Ducati conquista nuovamente la Pole Position. Luca Marini conquista la prima fila davanti a Jack Miller.Il campione del mondo in carica al termine della Q2 precede sul traguardo un ottimo Luca Marini e Jack Miller. Da segnalare anche che Bezzecchi e Martin avevano fatto dei tempi migliori rispetto al ...