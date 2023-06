MotoGP | Luca Marini | “Binder è stato pulito nella battaglia | poi ho seguito il consiglio che mi ha dato Pedrosa…”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Un ottimoha chiuso in quarta posizione la Sprint Race del GP di Germania a Sachsenring: il pilota della Mooney VR46, malgrado non avesse tantissimo passo gara, è riuscito a vincere il duello con Brade difendere un ottimo piazzamento, portando a casa punti fondamentali nell’ottica del Mondiale. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una bellacon Brad, oggi è stata unapulita e un po’ mi ha sorpreso: in queste situazioni io so come comportarmi e sicuramente quando si lotta in questa maniera e nessuno ti viene addosso è tutto di guadagnato. Mi sono divertito molto, sono contento di essergli rimasto davanti: è un quarto posto, ma sono decisamente contento perché sapevo di non avere il passo con la gomma morbida al ...