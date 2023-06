(Di sabato 17 giugno 2023)si conferma un ottimo interprete dellacontemporanea in condizioni ibride (asfalto quasi totalmente asciutto ma con alcuni punti ancora umidi) e chiude in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Germania 2023, settimo appuntamento stagionale del Motomondiale. L’australiano della KTM si è collocato a soli 83 millesimi dalla pole di Pecco Bagnaia e a 5 millesimi dall’altra Ducati di Luca Marini. “Non so se sono un maestro, ma non mi danno troppo fastidio queste condizioni e sono riuscito a sfruttarle al meglio. Bisogna spingere sempre perché giro dopo giro le condizioni migliorano. Sonodiin, eradi oggi. La pista è corta, saremo vicini e se partiamo avanti ci sono più possibilità di ...

...mondo a Sachsenring ha preceduto di 78 millesimi Luca Marini (Ducati VR46) e di 83 millesimi... Domani la gara dalle 14 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW. ...Finito in mezzo al gruppo nel corso del primo tentativo, lo spagnolo è caduto di nuovo dopo essersi avvicinato troppo aMiller in staccata. Miracolosamente tornato in pista con la moto ......position nel Gp di Germania della classe. Con il tempo di 1'21''409, il piemontese campione del mondo in carica ha preceduto di 78 millesimi Luca Marini (Ducati VR46) e di 83 millesimi...

MotoGP, Jack Miller: "Felice di essere in prima fila, era l'obiettivo. Ci sarà da divertirsi nella Sprint" OA Sport

Per la 15esima volta in carriera, Francesco Bagnaia parte dalla pole, con Luca Marini secondo (miglior risultato in MotoGP) e Jack Miller terzo. Altri italiani: Enea Bastianini 11esimo, Fabio Di Giann ...Il centauro Ducati ha firmato il miglior tempo di 1'21"409, precedendo la Ducati di Luca Marini (1'21"487) e la KTM di Jack Miller (1'21"492). Quarto posto per Johann Zarco nonostante la caduta nel ...