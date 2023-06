MotoGP | Gp Germania | tre cadute per Marquez in qualifica | lo spagnolo attraversa la pista per correre ai box

(Di sabato 17 giugno 2023) Polemiche intorno a Marc, protagonista nel bene e nel male nel corso delle qualifiche del Gran Premio di2023. Lodella Honda è infatti caduto per ben tre volte a cavallo di Q1 e Q2, scatenando grandi polemiche soprattutto riguardo al primo episodio. Dopo essere caduto all’ultima curva prima del rettilineo,ha infattito lacorrendo per arrivare il prima possibile ai box così da poter riprendere l’altra moto e riuscire a strappare un tempo utile per la Q2. Un comportamento da molti ritenuto pericoloso e irresponsabile, ma che per il momento non ha trovato reazioni da parte della commisione gara. Nella Q2 poi altre due, un highside con botta alla gamba e poi la scivolata negli ultimi secondi prima della bandiera ...

...'Pecco' Bagnaia centra la pole position del Gp di Germania 2023. Sul circuito del Sachsenring il portacolori della Ducati gira in 1:21.409, conquistando la 15/a partenza al palo della carriera in MotoGP.

Indomito come sempre, il pilota catalano ruba la scena all'ottimo Bagnaia che, statistiche alla mano, s'è meritatamente guadagnato la quindicesima pole position in MotoGp, la terza consecutiva