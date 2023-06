MotoGP GP Germania 2023 | Miller | “Felice di essere arrivato sul podio”

(Di sabato 17 giugno 2023) “All’inizio sono partito bene, speravo diriuscito a recuperare la prima posizione. Poi c’è stato qualche sobbalzo non perfetto, ho cercato di stare il più vicino a Pecco ma quando scollinava non era facile seguirlo. Sono statodisul”. Lo ha affermato Jack(Ktm), terzo alla fine della Sprint Race del GP di. SportFace.

SACHSENRING () - Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), con il tempo di 20'21"871, ha vinto la gara Sprint del Gran Premio didi. Pecco Bagnaia, su Ducati, ha chiuso secondo, a 2"468, precedendo l'australiano Jack Miller (Ktm), terzo a 3"287. Quarto posto per Luca Marini su Ducati targata Mooney46 Racing Team,...Francesco Bagnaia ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio di2023 ai microfoni di Sky Sport. Il pilota italiano, che partiva dalla pole position, ha ...vetta al Mondiale. ...HOHENSTEIN () - E' Pecco Bagnaia a prendersi la pole position nel Gran Premio di, valevole per la settima tappa del Mondiale 2023 di. Il campione in carica, al Sachsenring, firma il crono di 1:21.409 precedendo l'altra Ducati di Luca Marini , in prima fila ...

Trionfo in solitario di Jorge Martin, davanti a Francesco Bagnaia e Jack Miller. Altri italiani: Luca Marini quarto, Marco Bezzecchi settimo, Enea Bastianini decimo, Fabio Di Giannantonio 12esimo, Fra ...Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Dopo le qualifiche rese complicate (e in parte falsate nei valori) dalla pioggia del mattino il pilota spagnolo de ...