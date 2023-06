MotoGP | GP Germania 2023 L’Armata Rossa alla conquista del Sachsenring Ducati sbaraglierà il campo anche oggi?

(Di sabato 17 giugno 2023)alandranno in scena le qualifiche e la Sprint del weekend tedesco del Mondiale di. Il tema forte della giornata è rappresentato dall’opportunità di vederesbaragliare ilin un contesto storicamente nemico delle moto di Borgo Panigale. Quanto emerso dalle prove libere del venerdì è, però, eloquente. Ci sono ben 7 Desmosedici ammesse di diritto al Q2, mentre colui che tutti indicavano come il favorito perre il successo dovrà passare dal Q1. Costui è, ovviamente, Marc Marquez. Il trentenne spagnolo, imbattuto nella classe regina sulla pista tedesca (8 vittorie su 8 presenze, con 11 affermazioni complessive aggiungendo le categorie formative) ieri pomeriggio è colato a picco assiemeHonda. La ...

Giornata positiva per la Ducati ufficiale nel venerdì di libere del GP di: Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini si sono assicurati un posto nella decisiva sessione di Q2 di sabato, chiudendo rispettivamente in quarta ed ottava posizione . 'Ci siamo focalizzati, ...Il weekend del GP diè in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW. Domenica la gara della top class alle 14 GP, LE PROVE LIBERE LIVE Fino al 1990 il ...Ancora strascichi velenosi indopo le seconde libere del Gp di: nel finale di sessione Marc Marquez cadendo ha colpito il centauro della Ducati Johann Zarco, distruggendo la sua moto e buttandolo a rerra. Il pilota ...

MotoGP Germania, Bagnaia: "Difficile sul bagnato, ma Sachsenring è un buon tracciato per Ducati" - Sportmediaset Sport Mediaset

La MotoGP torna subito in pista dal 16 al 18 giugno con il GP di Germania: Bagnaia arriva al Sachsenring con 21 punti di vantaggio su Bezzecchi e 24 su Martin… Leggi ...Oggi, sabato 17 giugno, giornata piuttosto intensa al Sachsenring, sede del settimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato tedesco assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in rif ...