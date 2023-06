Motogp Germania | nella gara sprint vittoria di Jorge Martin davanti a Bagnaia e Miller Marquez finisce la gara e non è poco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023)ha vinto larace del Gp disul circuito del Sachsenring. Dopo le qualifiche rese complicate (e in parte falsate nei valori) dalla pioggia del mattino il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto la Ducati ufficiale di Francescoche era scattato dalla pole position. Terza piazza per la KTM di Jackche conquista il mini podio delladel sabato dopo un lungo duello con la Ducati di Luca Marini.top ten anche Marco Bezzecchi, settimo, ed Enea Bastianini, decimo. Per, che si porta secondo nel campionato mondiale dietroe subitoa Bezzecchi, si tratta del secondo successo nelledopo ...