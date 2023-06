MotoGP Germania | Bagnaia ancora in pole! Marini e Miller in prima fila

(Di sabato 17 giugno 2023) HOHENSTEIN () - E' Peccoa prendersi la pole position nel Gran Premio di, valevole per la settima tappa del Mondiale 2023 di. Il campione in carica, al Sachsenring, ...

HOHENSTEIN () - E' Pecco Bagnaia a prendersi la pole position nel Gran Premio di, valevole per la settima tappa del Mondiale 2023 di. Il campione in carica, al Sachsenring, firma il crono di 1:21.409 precedendo l'altra Ducati di Luca Marini , in prima fila ...Ecco tutte le sue magie in qualifica inGP, LA SPRINT IN LIVE STREAMING 1) GP QATAR 27 marzo 2021 2) GP ARAGON 11 settembre 2021 3) GP DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI 18 ...Jorge Martin vince la gara sprint del Gp di. Lo spagnolo della Ducati Pramac si lascia alle spalle il campione del mondo in carica e leader iridato Francesco 'Pecco' Bagnaia, con la moto ufficiale di Borgo Panigale. A completare il ...

GP di Germania: rivivi il sabato del Sachsenring con la Sprint Race e le pole La Gazzetta dello Sport

"E' stata una gara molto divertente. Io ho cominciato bene ma oggi Martin era molto più veloce e ritengo quindi che per me il secondo posto sia un buon risultato. Voglio fare i complimenti a Jorge, ch ...Festeggia, e ne ha ben donde, Jorge Martin al termine dell'avvincente Sprint Race del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring ...