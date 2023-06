MotoGp Germania 2023 | Martin vince gara sprint davanti a Bagnaia e Miller

(Di sabato 17 giugno 2023) Jorgeladel Gp di. Lo spagnolo della Ducati Pramac si lascia alle spalle il campione del mondo in carica e leader iridato Francesco 'Pecco', con la moto ...

Jorge Martin vince la gara sprint del Gp di Germania 2023. Lo spagnolo della Ducati Pramac si lascia alle spalle il campione del mondo in carica e leader iridato Francesco 'Pecco' Bagnaia, con la moto ufficiale di Borgo Panigale. A completare ...Jorge Martin si aggiudica la Sprint del Sachsenring davanti a Pecco Bagnaia e Jack Miller: guarda gli ...

Un altro podio nel palmares per Pecco Bagnaia dopo il sabato del Sachsenring, dove il piemontese si è dimostrato veloce ma anche calcolatore. Nonostante la fuga di Jorge Martin infatti il portacolori ...Il francese è piuttosto scoraggiato dopo l'ennesimo weekend senza prospettive: "Ci vorrebbe un grande cambiamento" ...