MotoGP | Francesco Bagnaia | “Un buon secondo posto | Martin era più veloce!”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Chi si accontenta, gode. E’ questo il ragionamento che ha fattonella Sprint Race del GP di Germania, settimo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista del Sachsenring, il piemontese, leader della classifica generale, si è accontentato della piazza d’onore alle spalle di uno scatenato Jorge(Ducati Pramac) e davanti all’australiano Jack Miller (KTM). Una gara molto combattuta nelle prime fasi, con il bel confronto tra Pecco e Miller, a scambiarsi più volte la testa. Tuttavia, dopo le prime schermaglie,ha preso il largo, infilando sia Jack che il campione del mondo in carica. Compreso che per la vittoria non c’era nulla da fare, Pecco si è accontentato del piazzamento in chiave campionato. “Questa volta ilva bene, è ...