MotoGp: altra pole di Bagnaia al Sachsenring TGLA7

Ancora lui, Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato anche la pole position nel Gp di Germania, settima prova del Mondiale 2023 di MotoGp. Il campione in carica, al Sachsenring, partirà dunque davan ...Per la 15esima volta in carriera, Francesco Bagnaia parte dalla pole, con Luca Marini secondo (miglior risultato in MotoGP) e Jack Miller terzo. Altri italiani: Enea Bastianini 11esimo, Fabio Di Giann ...