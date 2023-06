MotoGP 2023 | la classifica piloti aggiornata dopo la sprint race del GP Germania

(Di sabato 17 giugno 2023) Ladel Mondiale diladel Gran Premio di Italia, settimo appuntamento stagionale del sabato. I punti, quelli che contano, vengono assegnati in gara domani, ma nellacomunque arrivano dodici punti al vincitore, nove al secondo, quindi sette e a scalare fino al nono. Trionfa con merito Jorge Martin, buon secondo posto comunque per Francesco Bagnaia che così mantiene inalterato, ma nei confronti di un rivale diverso, il margine sulla seconda piazza della generale. Di seguito la nuovacompleta, che resterà tale per meno di ventiquattrore. L’ORDINE DI ARRIVO COMPLETO LA...

Roma, 17 giu. Pole position di Pecco Bagnaia al Sachsenring in 1:21.409 per il Gp di Germania, settima prova del motomondiale, quindicesima in carriera inper il centauro torinese. In prima fila anche Marini e Miller. Quarto Zarco, 5 Bezzecchi, 6 Martin. Poi Marc Marquez, Alex Marquez, Binder e Aleix Espargar. 11 Bastianini, 12 Quartararo e 13 ......appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca diretta della Sprint del Sachsenring , sede del Gran Premio di Germania e della settima gara del campionato mondiale...Solo 12° Quartararo Wayne Rainey è stato in grado di vincere tre Mondiali nella classe 500 (tra il 1990 e il 1992), è stato nominato "Legend" il 24 novembre 2000. Questo rende l'idea del ...

L'ordine d'arrivo della Sprint Race del GP di Germania, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP, è cosa fatta. Le 15 tornate in programma sul circuito del Sachsenring hanno dato il loro respo ...Il racconto in diretta della Sprint Race del GP di Germania, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Si corre sul circuito del Sachsenring ...