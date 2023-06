Moto3 | risultati e classifica prove libere 3 GP Germania 2023 | Artigas il più veloce | Rossi 5°

(Di sabato 17 giugno 2023) E’ Xaviera far registrare il giro piùal termine delle3 del Gran Premio didi. Il pilota spagnolo ha fermato il tempo in 1.40.923 e ha tenuto dietro Aji e Ogden in quella che è l’ultima sessione diprima delle qualifiche. Ben quattro invece gli azzurri in top 10: il migliore è Riccardo, quinto. FP3 dunque andate in archivio, ecco di seguito ie ladi oggi con i primi dieciti sul circuito del Sachsenring.FP3X. (CFMoto Racing Prustel GP) 1:40.923 Aji M. (Honda Team Asia) +0.286 Ogden S. ...

CLASSIFICA COMBINATA FP2Ayumu Sasaki 1.25.840 Deniz Oncu Jaume Masia Ivan Ortolà Ryusei Yamanaka Daniel Holgado Kaito Toba Stefano Nepa Antonio Rueda Matteo Bertelle David Alonso Andrea Migno ...In Germania ho vinto ine non sono andato male nelle ultime stagioni.' Le parole di Zarco in conferenza stampa 'I buonirecenti Il pacchetto c'è, c'è la squadra e la moto e siamo ...I miglioriin Germania di 'Pecco' sono stati un quinto posto in MotoGP nel 2021 , un terzo posto in Moto2 nel 2017 e una decima posizione innel 2016. Le parole di Bagnaia in ...

Moto3 Gp Germania Sachsenring Prove Libere 3 - La pioggia è stata protagonista della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania classe Moto3, settimo appuntamento del Motomondiale 2023 ...Moto3, scivolata per Fenati nelle libere al Sachsenring: “Sono stato sfortunato ma sto sentendo buone sensazioni” - picenotime.it - IT ...