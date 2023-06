Moto3 | GP Germania 2023 | Artigas brilla nella P3 sul bagnato Quinto Rossi e sesto Farioli

(Di sabato 17 giugno 2023) Guizzo di XavierP3 bagnata del GP didi. Sotto la pioggia il pilota spagnolo ha realizzato il miglior tempo (1’40”923) proprio sul finire della sessione, precedendo di quasi tre decimi la Honda dell’indonesiano Mario Aji (+0.286). Una terza sessione di libere condizionata dunque dalla pioggia, con i piloti che hanno passato i primi minuti più a trovare la confidenza con il tracciato che la ricerca del tempo. Impossibile ovviamente migliorare i tempi di ieri, con le posizioni per le fasi della qualifica già decise. Terzo posto per Scott Odgen (+0.522), che ha preceduto Ivan Ortolà (+0.941), con quest’ultimo unico dei primi sei della classifica ad essere sicuro di partecipare al Q2. Buone sensazioni sulper gli italiani Riccardo(+1.014) e ...

Moto3 Gp Germania Sachsenring Prove Libere 3 - La pioggia è stata protagonista della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania classe Moto3, settimo appuntamento del Motomondiale 2023 ...