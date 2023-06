Moto3 | Ayumu Sasaki disumano! Pole position a Sachsenring con record della pista | 10° Nepa

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Clamorosoalnel GP di Germania e: 1:25.130 e fatti in polpette gli avversari, che arrivano a oltre un secondo. Di un altra categoria il giapponese che coglie la sestacarriera e condividerà la prima fila insieme a Deniz Oncu e Ivan Ortolà. Nel Q1 si comincia subito con una bandiera rossa a circa dieci minuti dalla fine per la caduta di Scott Ogden che rimane in mezzo allae di conseguenza la commissione è costretta a fermare tutto. Si riparte e Romano Fenati sembra avere un ritmo imponente, ma non si migliora nel finale e non riesce a qualificarsi al Q2 così come Riccardo Rossi. Qualificazione centrata invece da Filippo ...