Moto2 | Pedro Acosta in pole position al Sachsenring davanti a Tony Arbolino 11° Vietti

(Di sabato 17 giugno 2023)contro. Prosegue anche alil bellissimo testa a testa per il titolo tra i due grandi protagonisti di questa prima parte del Mondiale2023, con il giovane talento spagnolo che si è imposto quest’oggi nelle qualifiche del Gran Premio di Germania centrando la primadella stagione e la terza complessiva in carriera nel Motomondiale. Lo “Squalo di Mazarrón” è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’24” in Q2, siglando il miglior tempo assoluto in 1’23?858 anche grazie al riferimento di Sam Lowes (alla fine 6° a 411 millesimi) e rifilando ben 269 millesimi al leader del campionato. Completa la prima fila in terza posizione il britannico Jake Dixon a tre decimi proprio ...