Moto2 | GP Germania 2023 | Alonso Lopez firma il miglior tempo nelle P3 Tredicesimo Arbolino

(Di sabato 17 giugno 2023) Parla spagnolo la terza sessione di prove libere del GP dinella classeha realizzato il(1’34”449), precedendo il connazionale e compagno di squadra Fermin Aldeguer (+0.186). I due Speed Up hanno sfruttato proprio gli ultimi secondi per mettersiprime posizioni, con il tracciato del Sachsenring che stava asciugandosi con il passare dei minuti dopo la pioggia iniziale e che ha invece colpito le libere della Moto3. Bel terzo posto per l’olandese Zonta van den Goorbergh (+0.683), che ha preceduto lo spagnolo Pedro Acosta (+0.748) e i britannici Jake Dixon (+0.836) e Sam Lowes (+0.848). Settimo posto per il ceco Filip Salac (+0.860) davanti al belga Barry Baltus (+0.976). Completano la Top-10 l’americano Joe Roberts ...