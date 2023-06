Moto Gp Germania | Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Miller

(Di sabato 17 giugno 2023) Sorpresa nel Gp di: Jorgelabattendo ilm favorito Pecco.m. Lo spagnolo della Ducati Pramac si lascia alle spalle il campione del mondo in carica e leader iridato, con laufficiale di Borgo Panigale

Così Francesco Bagnaia dopo la gara sprint nel Gp di. "I primi giri sono stati difficili - ha detto invece il pilota spagnolo della Ducati Pramac - , dovevamo abituarci alle gomme dure ...HOHENSTEIN - Jorge Martin vince la Sprint Race al Gran Premio di, settimo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota spagnolo del team Pramac gestisce la gara del sabato, prendendo rapidamente la prima posizione e andando in fuga davanti alla Ducati ...... scese dalla cabina e si avvicinò alla vittima, per poi risalire a bordo, mettere ine ... che delegarono le autorità tedesche una volta che il camion, già identificato, fece ritorno in, ...

Moto3 / Germania, Qualifiche: pole mostruosa di Sasaki FormulaPassion.it

Voglio fare i complimenti a Jorge, che si è meritato questa vittoria". Così Francesco Bagnaia dopo la gara sprint nel Gp di Germania. "I primi giri sono stati difficili - ha detto invece il pilota ...MotoGP Gp Germania Sachsenring Sprint Race - Jorge Martin ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Motomondiale 2023 corso al Sachsenring. Il pilota del Team Pr ...