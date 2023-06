(Di sabato 17 giugno 2023) Uno spiraglio? Ledidi alcuni Paesi sul conflitto in Ucraina contengono idee che. A riferirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia di stampa Tass durante il Forum economico che si sta svolgendo a San Pietroburgo

"Siamo grati a tutti coloro che parlano di pace, che fanno proposte in tal senso e vogliono rendersi utili" ha spiegato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. Le iniziative di pace ...... gli attacchi con i droni contro; e le proposte virulente di smantellamento della Federazione ... In terzo luogo, dobbiamo cercare di far agirevoci all'interno dei corridoi del potere'. ...La guerra tra Ucraina e Russia è giunta al 479esimo giorno. Il Forum economico di San Pietroburgo ha ospitato gli ultimi interventi sulla guerra dei leader russi. Maria Zakharova , portavoce del ...

Mosca: alcune proposte di pace 'potrebbero funzionare' Putin attacca Zelensky: "è un disonore per gli ebrei"