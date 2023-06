Morte Rebellin | arrestato il camionista che lo investì

Secondo l'ordinanza, si legge nella nota della Procura, il decesso di"è da imputare esclusivamente ad una pluralità di norme comportamentali da parte di Rieke". .... si può invertire il drammatico dato che certifica come dal 2018 al 2022 in Italia sianoin ... La manifestazione è stata dedicata Davide, tragicamente scomparso il 30 novembre 2022 ...... si può invertire il drammatico dato che certifica come dal 2018 al 2022 in Italia sianoin ... La manifestazione è stata dedicata Davide, tragicamente scomparso il 30 novembre 2022 ...

Wolfgang Rieke, 62 anni, l'autotrasportatore tedesco che ha investito e ucciso il 30 novembre dello scorso anno l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, è stato arrestato su mandato di arresto europ ...L'uomo è stato arrestato su mandato di arresto europeo richiesto dal giudice per le indagini preliminari di Vicenza.