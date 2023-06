Morte di Davide Rebellin | arrestato in Germania il camionista che ha investito l’ex campione di ciclismo

(Di sabato 17 giugno 2023) Il 30 novembre 2022, mentre era alla guida del suo camion, investì e uccisedi51enne: per l’omicidio è statooggi, su mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza, l’autotrasportatore tedesco 62enne Wolfgang Rieke. A riferire la notizia è la Procura della Repubblica di Vicenza: ilè attualmente in stato di fermo nel carcere di Münster (). Secondo l’ordinanza, si legge nella nota della Procura, il decesso diè “è da imputare esclusivamente ad una pluralità di norme comportamentali da parte di Rieke nella conduzione dell’autoarticolato nei momenti antecendenti all’impatto con il ciclista“., che aveva ...

Rebellin, i risultati della consulenza tecnica sul camion Per la Procura di Vicenza , dopo aver investito il 51enne è sceso dalla cabina avvicinandosi alla vittima e subito dopo aver ripreso ...A più di sei mesi dall'incidente che provocò ladell'ex ciclistaRebellin è stato arrestato il camionista che lo investì. Era il 30 novembre dello scorso anno quando Wolfgang Rieke, autotrasportatore tedesco di 62 anni, travolse e ...Rebellin, lo scorso 30 novembre, era in sella alla sua bicicletta per un allenamento, quando ... Oggi la svolta definitiva invece per la tragicadi Rebellin.

Morte Davide Rebellin, arrestato il camionista che lo investì Tuttosport

Wolfgang Rieke, 62 anni, l'autotrasportatore tedesco che ha investito e ucciso il 30 novembre dello scorso anno l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, è stato arrestato su mandato di arresto europ ...Davide Rebellin, lo scorso 30 novembre ... Oggi la svolta definitiva invece per la tragica morte di Rebellin.