Secondo l'ordinanza, si legge nella nota della Procura, il decesso di Rebellin 'è da imputare esclusivamente a una pluralità di norme comportamentali da parte di Rieke'. Wolfgang Rieke, 62 anni, l'autotrasportatore tedesco che ha investito e ucciso il 30 novembre dello scorso anno l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è stato arrestato su mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza. Lo ha comunicato la Procura della Repubblica di Vicenza.

Morte Davide Rebellin, arrestato Wolfgang Rieke, il camionista che lo investì TGCOM

Wolfgang Rieke, 62 anni, l'autotrasportatore tedesco che ha investito e ucciso il 30 novembre dello scorso anno l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è stato arrestato su mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza.