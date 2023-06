Montoro | domani l’ultimo saluto al piccolo Francesco

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa salma diDel Regno – il ragazzino di 14 anni che si è tolto la vita nella sua abitazione a Borgo di– è stata liberata. Nella giornata di domenica, alle ore 10, nella chiesa di San Leucio a Borgo saranno celebrati i funerali. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo sulla sua morte. I carabinieri stanno indagando scandagliando le ultime ore e le ultime attività del giovane per capire se ci siano elementi ancora non emersi e che possano ricondurre a qualche motivo scatenante. A condurre gli accertamenti i militari die della compagnia di Solofra. “Salgo in camera, scendo subito”. Queste le ultime parole che, che avrebbe compiuto 14 anni a luglio, ha detto ai genitori ieri sera poco dopo le 21.30 prima di togliersi la vita nella sua abitazione ...

A condurre gli accertamenti i militari die della compagnia di Solofra. 'Salgo in camera, scendo subito'. Queste le ultime parole che Francesco, che avrebbe compiuto 14 anni a luglio, ha

Montoro in lacrime, domani i funerali di Francesco: "Addio dolce angelo" Ottopagine

