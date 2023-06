(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ subito operativa la nuova squadra capitanata dal Sindaco Carmelo Sandomenico. Effettuata l’assegnazione e data l’ufficialità delle deleghe, la nuova amministrazione di palazzo San Francesco si prepara a rilanciare la città di. Il Sindaco ha affidato la delicata e importantedeie delal neo Consigliere Comunale iscritto a Forza Italia, il Dott. Nico Ambrosone. “A lui va il mio pubblico ringraziamento – ha esordito Ambrosone – perché sentire la fiducia intorno a sé è importante ed è motivo di orgoglio per chi si approccia ad un modo diverso di fare politica. Stiamo lavorando suistituiti nell’ottobre 2022, richiesti dalla precedente amministrazione e sono onorato di proseguire il loro ...

Montesarchio, affidata la delega dei Fondi Europei e del PNRR anteprima24.it

