Moni Ovadia dal palco del M5s a Roma | Pace | pace | pace Poi l' abbraccio con Grillo

Roma, 17 giugno 2023 "Pace, pace, pace". Cosìconclude il suo intervento sul palco della manifestazione del M5s a Roma, prima di abbracciare Grillo, che commenta così: "Un genovese e un ebreo insieme non è facile trovarli". M5sDal palco di largo Corrado Ricci, secondo quanto si apprende, interverranno, sul tema della pace, e i giovani di Ultima Generazione sulla questione climatica. Quindi prenderanno la parola ...Prima di Grillo, sul palco della manifestazione pentastellata è salito l'attore e regista teatrale, chiedendo pace e attaccando la linea atlantista del governo e del Pd. "Mi è stato ...

Moni Ovadia dal palco del M5s a Roma: "Pace, pace, pace". Poi l ... Il Sole 24 ORE

Il garante del M5s è arrivato alla manifestazione del movimento contro il precariato. Sul palco anche l'attore e regista Moni Ovadia che ha parlato del conflitto in Ucraina: "Questa catastrofe sta dis ...