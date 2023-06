Moby Fantasy da domani ' in servizio' su tratta Livorno-Olbia

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Battesimo ufficiale per. La nuova ammiraglia della compagnia entrerà insulla, 18 giugno, imbarcando i primi clienti, seguita in autunno dalla gemellaLegacy. L'arrivo dei due traghetti, si legge in una nota della compagnia di navigazione, ''rafforza il piano industriale di crescita della compagnia leader nel trasporto merci e passeggeri nel Mediterraneo e la loro entrata inavrà importanti ricadute sul territorio sia toscano che sardo generando un impatto occupazionale di 500 nuovi posti di lavoro tra diretti e indotto''. Il battesimo di''non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per ...

