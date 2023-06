(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Squadra Mobile, nel transitare ina Napoli, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, si è fermato per far scendere il passeggero e si è poi dato alla fuga in direzione di vicoletto I Pergole facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno inseguito il passeggero che, durante la fuga, ha puntato più volte unain direzione di unndolo fino a quando, giunti in vico Pergole, è stato bloccato e disarmato di unaBBM 315 calibro 8 con matricola abrasa e con due cartucce, di cui una camerata. Un 18enne napoletano, è statoper porto illegale di arma clandestina, ricettazione,aggravata e resistenza a ...

Una nuovainternazionale costringe l'exBourne a uscire dall'ombra. (SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301) Una giusta causa Felicity Jones nella biografia di un'icona del femminismo.Essere contento e sentire l'insinuarsi di unaoscura che ricopre di grigiore le cose che ... Tra i personaggi del mondo dello spettacolo, anche l'exLele Mora.... ma la commissione in sé è vista come unaben più grave per il Paese. Si tratta di poter accusare, sulla base di criteri poco chiari, chiunque di essere undell'influenza russa, anche ...

Minaccia un agente con una pistola, arrestato al corso Garibaldi anteprima24.it

Napoli, uomo minaccia passanti con un bastone: fermato Un 33enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...