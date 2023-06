Minaccia passanti con un bastone e aggredisce poliziotti

(Di sabato 17 giugno 2023)con undi legno a Napoli e quando arriva la Polizia dà in escandescenze e si scaglia contro gli agenticon un. È accaduto ieri pomeriggio in via Acquaviva a Napoli. Necessario l’intervento di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli disposto dalla centrale operativa. La segnalazione parlava, infatti, di una persona molesta cheva icon undi legno. Appena giunti sul posto, ihanno notato un uomo in forte stato di agitazione. Alla loro vista, l’uomo ha dato in escandescenze e si è scagliato contro gli agenti che lo hanno bloccato dopo una colluttazione. Poco distante hanno trovato il ...

... su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Acquaviva per una segnalazione di una persona molesta che stava minacciando icon un bastone di legno. I poliziotti, giunti ...A segnalare lo scontro sono stati icon una chiamata al 112; la persona che aveva ...con un martello i carabinieri Ancora un accoltellamento a Lignano, un giovane ferito alla pancia ...... con il rischio quindi di coinvolgere e ferire avventori e. Dalle prime dichiarazioni ... costringendo sottoil conducente ad aiutarlo a sottrarsi alla cattura. A seguito della cattura ...

Minaccia i passanti con un bastone di legno: fermato algerino NapoliToday

Napoli, uomo minaccia passanti con un bastone: fermato Un 33enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio ...NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Acquaviva per ...