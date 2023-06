Mille Miglia | quarto trionfo consecutivo per Andrea Vesco

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Brescia, 17 giu. - (Adnkronos) - Si è conclusa l'edizione più lunga della storia della 1000con gli equipaggi che hanno attraversato l'Italia percorrendo 2200 chilometri nell'arco delle cinque giornate di gara. Passando dalla pioggia insistente prima dell'arrivo a Roma al sole cocente di Alessandria, i partecipanti hanno portato a termine un tour de force che li ha visti fare tappa a Cervia-Milano Marittima prima del giro di boa nella Capitale, per risalire fino a Parma e concludere a Milano, con un Controllo Timbro in Piazza Duomo e arrivo a City Life, per l'ultima notte di gara prima dell'arrivo a Brescia. Alla fine i campioni in carica ce l'hanno fatta: superato qualche intoppo nel primo pomeriggio di gara, sin dall'inizio della seconda tappa si sono confermati l'equipaggio da battere, lasciando agli avversari la lotta per il secondo e terzo gradino del ...