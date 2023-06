... il toccante pensiero per Raiola: 'Ce l'abbiamo fatta, mi manchi' L'ormai ex attaccante del... IL PARISSERGIO RAMOS Contro il Clermont c'è stato anche l'addio tra gli applausi di Sergio ...Le bandiere delsventolano e mentre la famiglia accoglie il feretro si sente all'unisono il coro " c'è solo un presidente " . Le porte del Duomo si chiudono e la Madonninaper l'ultima ...52 Roberto Gagliardini si è sposato con Nicole Ciocca el'Inter. Dopo aver donato i regali di nozze in beneficenza alla Fondazione Insuperabili , il ...scrive di un sondaggio da parte del...

Milan, saluta un altro Maldini La situazione | Mercato ... Calciomercato.com

Si accende il calciomercato del Milan all'insegna delle cessioni: non solo Caldara ai saluti, Pioli rivoluziona la difesa ...Si chiude l'avventura di Riccardo Saponara alla Fiorentina. L'esterno offensivo ex Empoli e Milan non ha rinnovato il suo contratto con la Viola e ha ciuso questo ...