Milan | Rebic e Origi sono due spine che fanno male | ecco cosa sta succedendo

(Di sabato 17 giugno 2023) Vendere bene per reinvestire meglio, è questa la nuova missione del. In cima alla lista dei cedibili ciAntee Divock...

... visto che è stato pagato 35 milioni di euro, ma pur di sbarazzarsene ilè disposto anche a una forbice col segno meno. In partenza ancheper una vera e propria rivoluzione, considerato ...La Lazio valuta il centrocampista serbo almeno 30 - 35 milioni di euro, ma ilpotrebbe mettere sul piatto il cartellino di Anteo Tommaso Pobega, oltre a un conguaglio da 20 milioni di ...Il dirigente di Elliott avrebbe individuato tre profili offensivi per provare a migliorare il reparto d'attacco delche, dopo l'addio di Ibra ed un futuro non più certo per Origi e, ...

Rebic in uscita: tratta con Besiktas e Fenerbahce. Per il Milan vale 4 milioni Milan News

Il Milan al lavoro sul fronte cessioni per programmare la stagione 2023/24: c'è anche De Ketelaere in lista di sbarco ...Il tredicesimo nome è quello di Charles De Ketelaere. Il talento belga è sbarcato a Milanello per 30 (e passa) milioni di euro dal Club Brugge. Il colpo da novanta dell'estate 2022. Il giocatore in ...