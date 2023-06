ALLENATORI - 'Guardiola - prosegue- è uno dei due - tre allenatori che hanno cambiato il ... In Italia in futuro ti dico'." Gran frequentatore di discoteche ma anche di chiese ", lo descrisse Denisesu L'Espresso in ... Appassionato di arti marziali (in particolare di jiu jitsu) e di, Luigi Berlusconi è molto ...Le parole del giornalista Pierluigidopo il funerale di Silvio Berlusconi, ex presidente del. I dettagli Pierluigiha parlato a MilanNews24 dopo il funerale di Silvio Berlusconi, ex. PAROLE - "E' quasi impossibile parlare e dire cose originali sulla presidenza di Berlusconi. ...

Milan, Pardo su De Ketelaere: “L’ho visto spaesato” Pianeta Milan

“De Ketelaere Lo manderei in prestito, ma non lo perderei del tutto, perché in quel caso il Milan rischierebbe di fare lo stesso errore della Juventus con Henry”.Pardo apprezza il lavoro fatto sul mercato da Marotta nelle recenti stagioni dell’Inter. L’opinionista, intervenuto su Radio 24, ha individuato un solo errore da parte dei nerazzurri. – Pierluigi Pard ...