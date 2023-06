Milan | clamoroso retroscena su Pereyra

(Di sabato 17 giugno 2023) Maldini e Massara, prima del licenziamento a sorpresa ad opera di Cardinale, avevano già chiudo diverse operazioni come quelle per Loftus-Cheek,...

3 Maldini e Massara, prima del licenziamento a sorpresa ad opera di Cardinale, avevano già chiudo diverse operazioni come quelle per Loftus - Cheek, Kamada e Arnautovic. Nelle ultime ore diverse fonti ...5 Clamorosa indiscrezione raccontata da Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport: 'Preciso che la Lazio stava trattando da mesi la cessione di Sergej alper una ventina di milioni, l'uscita di Maldini e Massara, ispiratori del colpo, ha però fatto saltare l'operazione, difficilmente recuperabile'Ma pur giocando ad altissimi livelli, dopo l'addio ale l'inizio della sua parabola al Psg ...Donnarumma: ecco come ha reagito al disastro di Bonucci

La difesa dell'Inter della prossima stagione comincia a prendere forma. Con l'accordo per il rinnovo di De Vrij e l'imminente ufficialità del riscatto di Francesco Acerbi, i nerazzurri stanno conferma ...Il Milan non ha nemmeno provato a opporsi ... dal Chelsea per dare esperienza ed essere un valido ricambio in mediana a Tonali e Bennacer. Un flop clamoroso: due annate in cui Tiémoué ha messo insieme ...