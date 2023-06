(Di sabato 17 giugno 2023) Dalla Cirenaica sono partiti in 100 mila, Haftar li usa come merce di scambio. Si offre all’Ue come guardiano dei flussi ma i suoi figli fanno affari coi trafficanti

"Stiamo assistendo all'ennesimo esempio di un gioco alche si basa sulla ...disposto a collaborare con le autorità europee è stata l'intercettazione a fine maggio di un barcone con 600,......cambio della diminuzione degli sbarchi - ha reso il nostro Paese ancora più vulnerabile al... Haftar sa che in Europa il sostegno si ottiene sulla pelle deie non è un caso quindi ciò ...Italia Azzardo Meloni su Europa e, tante richieste e zero concessioni sul Mes Stefano Iannaccone IlUn risultato prodotto da tante chiacchiere sul piano Mattei è quello di aver dato ...

Migranti, il ricatto della Libia La Stampa

Dopo Cutro, Pylos. Un altro drammatico naufragio con centinaia di morti e i soccorsi in mare arrivati troppo tardi. La denuncia dell'organizzazione umanitaria internazionale ...