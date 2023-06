Michelle Hunziker | la foto in barca conquista i fan | «Hai capito la nonna | fa invidia alle ventenni»

è partita per Capri . Per lei iniziano ufficialmente le vacanze estive. Dopo l'impegno dietro il bancone di Striscia la Notizia , la conduttrice di Canale 5 ha trascorso qualche ...Alena Seredova e. La modella ceca 44enne, di recente, confidandosi con i propri fan sui social, ha spiegato perché non segue la collega. 'Perché non seguoNon sono una ...Se più di recente Aurora Ramazzotti ha mostrato alcuni regalini davvero teneri ricevuti per il suo piccolo Cesare Augusto, nelle ore precedenti la figlia die Eros Ramazzotti ha ...

Michelle Hunziker sconvolta: "Un segno divino", in cosa si imbatte Liberoquotidiano.it

Per i fan di Michelle Hunziker non ci sono dubbi: c'è «solo un capitano!». Fisico mozzafiato, posa statuaria al timone dello yacht sul quale sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia delle sue ...Michelle Hunziker si concede un breve passaggio a Capri e si gode una serata all'Anema e Core cantando e ballando con la Lembo band ...